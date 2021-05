Burkina Faso: 6 membres d’une famille succombent à une intoxication alimentaire

Six membres d’une même famille sont morts, dimanche, suite à une intoxication alimentaire. Le drame est survenu dans le village de Pella, situé dans la province du Boulkiemdé, région burkinabé du Centre-Ouest.

Au-delà des 6 personnes décédées, 5 autres membres de cette même famille ont été évacués à Ouagadougou, suite à des complications. Selon un élu local de Pella, les victimes, toutes issues de la même famille, ont consommé un plat à base de couscous de mil, avant de sentir des douleurs gastriques.

Des prélèvements du repas ont été faits pour des analyses au laboratoire national de santé publique à Ouagadougou. Selon le quotidien officiel Sidwaya, les autorités locales et régionales ont exprimé leur compassion à l’égard de la famille éplorée et ont invité la population à rester calme et à faire preuve de prudence, en attendant les résultats des analyses.

En mars dernier, au moins sept personnes sont mortes, a priori, d’intoxication alimentaire, dans le village de Danhal Kpangara, province du Poni, dans le Sud-Ouest.