Burkina Faso: 11 terroristes neutralisés à Komondjari

Lundi, des terroristes ont pris pour cible le village de Kodyèl (commune de Foutouri, région de l’Est), près de la frontière nigérienne. Le premier bilan faisait état de 25 personnes tuées. Aux dernières nouvelles, on apprend que 2 « Volontaires pour la défense de la patrie » (VDP) figuraient parmi les personnes tuées.

Au cours de l’attaque, les « Volontaires pour la défense de la patrie » (VDP) avaient opposé une résistance terrible aux assaillants. Lors des échanges de tirs, ils ont abattu 11 terroristes. Des opérations de ratissage sont en cours dans la zone pour retrouver les bandits responsables de ces actes barbares et lâches, menés contre des populations innocentes, notamment des femmes et des enfants.

Déplorant cette nouvelle attaque et présentant ses condoléances aux familles des victimes, le gouvernement burkinabé a invité les populations à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité et a réaffirmé sa détermination à assurer la sécurité sur l’ensemble du territoire national.