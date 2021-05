Bundesliga: le Borussia Dortmund offre le titre au Bayern Munich

Le Bayern Munich a décroché le 31e titre de champion d’Allemagne de son histoire, ce samedi 8 mai 2021, après la défaite de Leipzig sur le terrain de Dortmund. C’est le 9e titre de suite en Bundesliga pour les Bavarois.

Il n’y avait plus vraiment de suspense ces dernières semaines en Bundesliga, quant au vainqueur du titre. Les Bavarois dominaient outrageusement le championnat et ont manqué le sacre, le week-end dernier, après leur défaite face à Mainz.

Mais ce n’était que partie remise. Les hommes de Hansi Flick ont décroché, ce samedi, à une heure de leur match face à Mönchengladbach, le titre de champion d’Allemagne, après la défaite de Leipzig sur la pelouse de Dortmund (3-2).

Reus (7e) et Sancho (51e, 87e) ont trouvé la faille pour les Marsupiaux, alors que Klostermann (63e) et Olmo (77e) ont permis au RBL de revenir dans le match. Un résultat heureux pour le Bayern, qui ne peut plus être rattrapé par Leipzig, avec 7 points d’avance.

C’est le 31e titre de champion de l’histoire du Bayern, le 9e d’affilée. Une domination écrasante des coéquipiers de Robert Lewandowski en Allemagne, qui s’explique par la stabilité incroyable du club.

Néanmoins, les hommes de Hansi Flick font moins bien que la saison passée, quand ils ont décroché tous les titres possibles. Cette saison, les Bavarois vont juste se contenter de la Bundesliga, après leur élimination de la Champions League et de la coupe d’Allemagne.