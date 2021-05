Bénin – Violences électorales: le maire de Savè, Denis Oba Chabi, mis sous convocation

Ce vendredi 14 mai 2021, le maire de la ville de Savè, Denis Oba Chabi a été écouté dans le cadre des enquêtes en rapport avec les violences électorales. A la suite de l’audition, il a été mis sous convocation.

Après la suspension du maire de Bantè, celui de Savè est sous la sellette. Denis Oba Chabi, comme c’est de lui qu’il s’agit a été écouté et mis sous convocation dans le cadre des violences électorales. Ces deux villes du département des Collines ont été particulièrement marquées par des manifestations qui se sont transformées en affrontements.

Les premiers bilans présentés par des sources locales avaient évoqué des cas de décès dans les villes. Mais officiellement, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique fait savoir qu’il n’y a eu aucune déclaration de décès dans le rang des civils. Quelques jours avant le bilan officiel, le maire de Savè évoquait des blessés et un mort à la suite des affrontements.

Patrice Talon voulait que le maire fasse une déposition…

Dans l’interview accordée à RFI et France 24, le président Patrice Talon a dévoilé le contenu de son entretien téléphone sur le bilan de manifestations, avec le maire de Savè . « On en parle, mais personne n’a vu. Moi, j’ai demandé au maire, je l’ai appelé, il m’a dit non qu’on le lui a dit, que lui non plus n’a pas vu les morts. Et j’ai voulu qu’il fasse une déposition », a-t-il dit.

Selon le point fait par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Sacca Lafia, 21 policiers et miliaires sont blessés dans les manifestations. Du côté des civils, Sacca Lafia parle de deux « assaillants » qui auraient été tués. Pour le moment, les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards de FCFA, selon le ministre.