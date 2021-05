Bénin: vers la fermeture définitive des cimetières PK14, Akpakpa et Zogbo

Très bientôt, il sera totalement interdit, toute nouvelle inhumation dans les cimetières PK14, Akpakpa et Zogbo. Le Conseil municipal de Cotonou se penche actuellement sur la décision, qui ne tardera pas à prendre effet.

Les cimetières PK14, Akpakpa et Zogbo seront tous définitivement fermés. Une fermeture qui empêchera l’octroi de toute nouvelle concession, ainsi que toute nouvelle inhumation. C’est une décision sur laquelle se penche actuellement la municipalité de Cotonou.

Normalement, ces cimetières (PK14, Akpakpa et Zogbo) ont déjà été fermés, et seules les inhumations dans les caveaux de famille, déjà édifiés en terrain concédé, devraient être autorisées. Malheureusement, pour raison de gains, l’espace destiné aux allées est exploité pour enterrer les défunts, qui devraient se reposer en toute dignité. La Mairie de Cotonou continue de percevoir des montants exorbitants chez les plus nantis, qui insistent pour enterrer leurs proches dans ces cimetières situés en ville.

Une décision pour la fermeture totale de ces cimetières sera la bienvenue. Des mesures pour assurer la sécurité des lieux, le maintien d’une certaine décence, une tranquillité et une salubrité convenables de ces cimetières doivent également être envisagées.