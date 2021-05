Bénin: un présumé voleur battu à mort et brûlé à Dogbo

Un présumé voleur a été victime de la vindicte populaire à Dogbo, dans le département du Couffo. Il prenait la fuite avec son compagnon d’infortune, quand il a été rattrapé et battu à mort.

Surpris en train de décoiffer un magasin, deux individus ont dû prendre la fuite sous la pression de la population. Selon Frissons radio, l’un d’eux a été rattrapé par la foule en furie.

Le présumé voleur a été battu à mort et son corps brûlé par la suite. Une énième vindicte populaire qui illustre l’envie des Béninois à se faire de plus en plus justice, eux-mêmes.