Bénin: un petit garçon de 06 ans meurt par noyade dans une piscine à Parakou

Un écolier de 6 ans a perdu la vie par noyade dans une piscine. Le drame est survenu dans le 1er arrondissement de Parakou.

Dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou, un enfant de 06 ans, écolier en classe de CE1, est décédé par noyade. Selon Frissons radio, l’enfant s’est noyé dans la piscine suite à une chute.

Malheureusement, il n’a pas pu être sauvé. Son corps sans vie, repêché ce dimanche, a été remis à ses parents pour inhumation. Au Bénin, les cas de noyade sont de plus en plus récurrents et sont généralement signalés sur les plages et où dans les cours et pans d’eau.