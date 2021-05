Bénin: tout sur le déroulement de l’examen du CEP, session de juin 2021

Par note de service en date du 29 avril, la Direction des examens et concours a publié le calendrier du déroulement de l’examen national du Certificat d’Etudes Primaires (CEP), session de juin 2021. On note que toutes les activités prévues doivent prendre fin le 06 juillet.

Du 7 au 10 juin 2021, les candidats à l’examen du CEP sont attendus dans les centres de composition sur toute l’étendue du territoire national. Selon le calendrier publié par la Direction des examens et concours, après la phase de composition, les candidats seront fixés sur leur sort, le 30 juin.

Après délibération et proclamation des résultats, prévues pour le 30 juin, les travaux de finition interviendront du vendredi 02 au mardi 06 juillet 2021.

242 066 candidats inscrits pour le CEP 2021

Pour la session de juin 2021 du CEP, 242 066 candidats ont été enregistrés. On note une augmentation de 17,33% de candidats de plus que l’année 2020, où on avait eu 206 313 candidats.

Selon les données de Educ’Action, 128 526 garçons contre 113 540 filles sont enregistrés pour le compte du CEP 2021. A noter que les 242.066 candidats proviennent de 10 441 écoles.