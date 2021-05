Bénin: Steve Mounié a fait parler son cœur (photos)

L’attaquant international béninois, Steve Mounié, via sa Fondation, a offert plusieurs matelas et divers matériels aux orphelinats et centres de santé.

Steve Mounié a encore fait œuvre utile. L’attaquant béninois a envoyé deux conteneurs chargés de 188 matelas et de matériels divers (bureaux, canapés, frigo, etc.).

Ce don est destiné aux orphelinats et aux centres de santé de certains villages cibles, comme l’indique la page Facebook du généreux donateur.

Par cet énième geste, le joueur du stade brestois a acté son intention d’accompagner son pays à lutter contre la pandémie de Covid-19.

L’ancien d’Huddersfield a déjà soutenu les populations de Parakou, Sinendé et Kouandé, faisant des dons composés de 6 000 masques, 25 000 gants et 150 litres de gel, le tout estimé à 9 millions de francs CFA.