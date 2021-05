Bénin: SOS pour le comédien Guy Ernest Kaho, agonisant au CNHU

L’artiste Guy Ernest Kaho est gravement malade. L’information a été révélée, ce lundi 24 mai 2021, par Didier Sèdoha Nassègandé, qui a lancé un SOS pour l’évacuation sanitaire du comédien.

Le président Patrice Talon est appelé au secours pour sauver la vie de Guy Ernest Kaho. Conteur, comédien et écrivain, l’artiste, selon Didier Sèdoha Nassègandé, metteur en scène, agonise au Centre National Hospitalier Universitaire de Cotonou (CNHU). « Il faut l’évacuer. Ce n’est pas autre chose qu’il faut faire. L’évacuer. Ce que j’écris n’est pas un mouvement ni une lutte. C’est un acte sincère », a-t-il écrit.

Cher Président Patrice Athanase Guillaume Talon, le mandat que je vous ai laissé le 11 avril 2021 et pour lequel vous avez répondu par un serment devant Dieu et les mânes de nos ancêtres, en date du 23 mai 2021, est un mandat de vie, d’humanisme et de souveraineté politique. En attendant que notre système de soin de santé soit au point que nous en soyons, vous et nous,fiers, je vous prie par ce mandat et serment de sauver la vie de Guy Ernest Kaho.

Didier Sèdoha Nassègandé, metteur en scène