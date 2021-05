Bénin – second mandat de Patrice Talon: un quinquennat axé sous une trilogie

L’un des pans du discours d’investiture prononcé ce dimanche 23 Mai 2021 par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon réélu pour un second mandat et qui sans doute a retenu l’attention de beaucoup de Béninois, est la devise sur laquelle se repose ce second mandat: « liberté, démocratie et bonne gouvernance« .

Cette trilogie n’est pas nouvelle puisqu’elle a été abondamment utilisée par le chef d l’Etat lors de la fameuse randonnée nationale de reddition de compte qui a précédé la campagne présidentielle. Mais prononcée dans un discours d’investiture et devant ce que compte la république comme institutions, cette portion du discours du chef de l’Etat est revêtue de toute la solennité y afférente.

A priori, l’on pourrait être amené à penser que placer un mandat sous le sceau « de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance » dans un Etat démocratique comme le Bénin n’ a rien de nouveau. Cependant, quand un chef d’Etat accusé à tord ou à raison de despote par bon nombre de ces concitoyens, tient pareil discours, cela change tout.

En tout cas, le premier mandat finissant est perçu pour bon nombre de béninois, comme un mandat ayant mis en sac la démocratie, détruit l’Etat de droit pour l’Etat de loi et saccagé les libertés individuelles et collectives.

Les implications de l’engagement de Patrice Talon

Dans son discours d’investiture de ce dimanche, le président Patrice Talon a affirmé: « »notre autre devise ne devrait-elle pas être désormais Liberté, démocratie et bonne gouvernance? Elle définit le crédo qui sera le mien tout au cours du mandat; c’est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier celui des plus vulnérables d’entre nous.«

Se donner comme devise: « liberté, démocratie et bonne gouvernance » pour son second mandat impose des obligations au chef de l’Etat, le président Patrice Talon.

La première implication de cet engagement est d’amener la justice à rassurer les justiciables. L’un des griefs qui est fait au régime de la rupture lors des cinq ans passés est de contrôler la justice et d’en faire un instrument politique contre les opposants.

Un Etat démocratique est un Etat dans lequel, la justice constitue contre pouvoir contre la surpuissance de l’exécutif. Mais depuis peu, la justice béninoise est mise sous le banc des accusées. Son indépendance est mise en cause. La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, reste dans le lot, la juridiction la plus indexée autant par les justiciables que leurs avocats conseils.

Il faut donc travailler à ennoblir l’image de cette cour spéciale pour quelle ne soit point perçue comme un rouleau compresseur utilisé contre des voix discordantes. Il faut aussi faire en sorte que la prison (privation de liberté) ne soit plus la règle mais l’exception quand il s’agit des dénis d’opinion.

Pour ce qui est de la bonne gouvernance, les premières actions attendues du régime est la déclaration des biens des membres du gouvernement dès que celui-ci sera constitué.

L’autre chose qui a été décriée au cours du précédent mandat et qui mérite d’être corrigée est l’opacité autour des passations du marché public.

L’amélioration de la gouvernance dans ces différents domaines fera sans doute de ce second mandat, un mandat véritablement axé sur la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance. Ladite bonne gouvernance qui « soutiendra un formidable élan de bien-être collectif et individuel durable dont nous pouvons jouir, ainsi que les générations à venir« ; comme l’a souligné le chef de l’Etat.

Et comme lui, beaucoup de béninois croient que « l‘engagement commun sera d’œuvrer à consolider la démocratie et les libertés, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions.«