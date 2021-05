Bénin: réélu pour un second mandat, Patrice Talon peut compter sur le soutien de la France

A l’instar de plusieurs autres chefs d’Etat, le président français félicite Patrice Talon, au lendemain de sa réélection. Dans une correspondance adressée au président béninois, Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France au Bénin dans divers domaines.

Pour son second mandat qui débute le 23 mai 2021 à la Présidence du Bénin, Patrice Talon peut compter sur le soutien de la France. En félicitant le président réélu, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de voir les liens économiques, culturels et humains renforcés entre les deux pays.

Je souhaite que nos deux pays continuent de renforcer les liens économiques, culturels et humains qui nourrissent une relation d’amitié ancienne. La France se tient aux cotés du Bénin pour contribuer à son développement, au bénéfice des populations et de la cohésion sociale et contribuer à la prospérité de son économie.

Emmanuel Macron