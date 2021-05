Bénin – Reboisement de la bande côtière: le gouvernement passe à la phase coercitive de libération des espaces

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet gouvernemental de plantation de cocotiers le long de la bande côtière du Bénin, le gouvernement annonce la phase coercitive de libération du segment de la plage, allant de la résidence de Marie Stella au carrefour Adounko, traversant les quartiers Fiyégnon1, Fiyégnon2, Fandji, Togbin Kpèvi, Togbin Daho et Adounko. Les occupants actuels ont jusqu’au vendredi 14 mai 2021 pour obtempérer.

Les occupants de Fidjrossè plage, notamment ceux qui sont dans le segment allant de la résidence de Marie Stella au carrefour Adounko, traversant les quartiers Fiyégnon1, Fiyégnon2, Fandji, Togbin Kpèvi, Togbin Daho et Adounko sont invités à libérer les lieux avant le 14 mai 2021. A travers un communiqué en date du 6 mai, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, rappelle que sa note fait « suite aux séances et visites de sensibilisations précédemment réalisées à l’endroit des populations » installées dans le périmètre du projet.

« En tout état de cause, les opérations de libération démarreront le vendredi 14 mai 2021 », avertit José Didier Tonato. Le ministre voudrait donc compter sur la collaboration et le sens patriotique et écocitoyen de chacun pour la réussite du projet.

Redonner au littoral sa beauté naturelle

À l’instar du reste du pays et malgré la conjoncture mondiale morose, la capitale économique du Bénin est en pleine mutation. Son ambition : se tailler une place de choix dans le chapelet des métropoles côtières ouest-africaines. Le projet de plantation de cocotiers sur la bande côtière s’étend sur une distance totale de 125 km et prend en compte une superficie de 2.910 hectares.

Ce reboisement va restaurer le couvert végétal de cette bande côtière et induira d’autres avantages, comme l’amélioration du cadre de vie des populations riveraines, puis leur apportera un bien-être. Il permettra aussi d’assainir et de protéger la bande côtière contre l’érosion afin de lui redonner sa beauté naturelle aux fins de la promotion du tourisme.