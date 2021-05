Bénin – Prochaine CENA: les représentants du parlement dans le conseil électoral désignés ce jeudi

Le processus de désignation des prochains membres de la commission électorale nationale autonome (CENA), démarre ce jeudi 6 Mai par la désignation des représentants du parlement au sein du conseil électoral, l’un des deux organes qui composent désormais l’institution en charge de l’organisation des élections.

Le processus de désignation des membres du conseil électoral, organe remplaçant la commission électorale nationale autonome (CENA), sera au cœur des débats à l’assemblée nationale, jeudi 6 mai 2021. Les députés de la 8e législature procéderont, au cours de la séance plénière au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, à la désignation des représentants de l’Assemblée nationale devant siéger au sein du Conseil électoral.

Cette désignation intervient quelques mois avant l’expiration du mandat de la Céna permanente dirigée par Emmanuel Tiando. Le mandat en cours prend en effet fin le 13 juillet 2021.

Instituée par le Code électoral adopté dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre 2019, le conseil électoral est composé de cinq membres à raison d’un représentant de la majorité parlementaire, d’un représentant de la minorité parlementaire, d’un représentant du chef de file de l’Opposition, un représentant du chef de l’Etat et d’un magistrat désigné par ses pairs.

Fruit des réformes politiques initiées par le régime de la rupture, le conseil électoral vient sceller le sort de la commission électorale nationale autonome souhaitée permanente mais disparait au terme de son expérimentation.

Quid de la CENA présidée par Emmanuel Tiando ?

Elus pour un mandat de sept ans non-renouvelable, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), première mandature de la CENA, rendue permanente par le code électoral et dirigée depuis 2015 par Emmanuel Tiando, sont au nombre de cinq, dont quatre désignés directement par la majorité et la minorité parlementaires, et un magistrat de siège, ayant au moins 15 ans d’expérience.

Durant son mandat, la Céna Tiando a organisé six élections : la présidentielle de 2016 et de 2021, les législatives de 2015 et 2019, puis les communales, municipales et locales de 2015, les communales et municipales de 2020.

En tout cas, le président sortant de la CENA pourrait se réjouir d’avoir pu organiser deux élections présidentielles, des élections qui ont connu, toutes deux, la victoire de Patrice Talon.

Avant de prendre la direction de l’institution, Emmanuel Tiando était Secrétaire général de la Présidence de la République, avant d’être élu après de longues tractations, en battant (de 3 voix contre 2) la magistrate Geneviève Boko-Nadjo, actuellement vice-présidente de l’institution.

En dehors du président Emmanuel Tiando et de la vice-présidente, les autres membres de la CENA sont Freddy Houngbédji, coordonnateur chargé du budget, Moise Bossou et Basile Fassinou.