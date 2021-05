Bénin – Présidentielle 2021: Jacques Migan rend responsable « Les Démocrates » du taux de participation

Le taux de participation de 51% obtenu à l’élection présidentielle du 11 Avril 2021 continue de faire des vagues dans la classe politique. Sur une chaine de télévision privée ce dimanche 9 Mai 2021, l’ancien bâtonnier de l’ordre national des avocats, Me Jacques Migan revient sur le sujet et accuse les démocrates d’avoir contribué à ce taux.

A la faveur d’un point sur la participation de sa formation politique, à l’élection présidentielle du 11 Avril 2021, Me Jacques Migan est revenu sur le taux de participation au scrutin et comment les démocrates à cause de leurs actes ont empêché la tenue de l’élection dans certaines zone du pays.

Malgré le fait que l’élection n’est pu se tenir dans certaines localités dans la partie septentrionale du pays, Me Jacques Migan, membre fondateur du parti Bloc Républicain (BR) estime que le taux de 51% obtenu à l’issue de cette élection reste assez satisfaisante. A croire cet acteur politique, le taux de participation serait encore plus confortable si les démocrates ne se sont illustrés de la mauvaise des manières à ce scrutin.

Jacques Migan associe les violences préélectorales aux démocrates

Me Jacques Migan ne change pas d’avis sur le rôle qu’aurait jouer le parti « Les Démocrates » sur les violences enregistrées dans certaines localités du pays à la veille de l’élection ».

Au lendemain du scrutin, cet acteur politique membre du parti Bloc Républicain n’avait pas caché son souhait de voir suspendre le parti présidé par l’ex premier vice-président de l’assemblée nationale, Eric Houndété pour le rôle que ce parti aurait joué dans les violences électorales.

Il revient à la charge ce weekend en rendant responsables le parti de l’ancien président Boni Yayi, de l’absence de vote dans certaines Communes au Nord du pays.

« Qu’il vous souvienne que les démocrates ne voulaient pas de ces élections et ont agi pour. Il y a des régions dans lesquelles l’élection n’a pas eu lieu à cause des menaces de violence« , a fait savoir Me Jacques Migan

Se basant sur les incidents qui ont émaillé le processus, l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats estime que les 51% de taux de participation est tout de même à célébrer d’autant plus que les béninois ne participent jamais à 100% à un scrutin.