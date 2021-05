Bénin: près de 13 000 personnes déjà vaccinées en première dose contre la Covid-19

Démarrée depuis le 29 mars 2021, la campagne de vaccination anti-Covid se poursuit et atteind de plus en plus de monde. Ce mardi 18 mai 2021, le Directeur de l’Agence Nationale des Soins de Santé Primaire (ANSSP), Thierry Lawalé, a présenté le bilan sur la campagne de vaccination.

A la date du 16 mai 2021, 13 000 personnes ont été déjà vaccinées en première dose contre la Covid-19, au Bénin. Quand à l’admission de la deuxième dose, elle a déjà enregistré 2 200 sujets. C’est ce qu’il convient de retenir de l’exposé de Dr Thierry Lawalé, qui a précisé que l’intervalle entre les doses est de de 8 semaines pour AstraZeneca et 4 pour Coronavac.

Face à la presse, ce même mardi, le ministre de la Santé a affirmé que les effets secondaires enregistrés, suite à la vaccination, ne sont que « mineurs ». Selon Benjamin Hounkpatin, il y a eu un seul cas moyennement sévère, mais l’intervention des experts a montré que la responsabilité du vaccin n’était pas engagée. Il a précisé, à nouveau, que les vaccins utilisés au Bénin ont été homologués et des dispositions sont prises pour faire face à d’éventuels effets secondaires.

Il faut noter que, selon le dernier bilan disponible sur le site du gouvernement, le Bénin compte, à ce jour, 8 025 cas confirmés de Covid-19. Sur ce nombre total de patients, on note 101 décès, 7 893 guéris et 31 sous traitement.