Bénin: pour son second mandat, Patrice Talon promet un « mandat hautement social »

Patrice Talon a été investi ce dimanche 23 mai 2021 pour un second mandat à la présidence du Bénin. Il promet de donner le meilleur de lui-même à travers un quinquennat « hautement social », pour mériter au bout des cinq années, son sobriquet de « AGBON NON ».

Surnommé « AGBON NON » à l’occasion de l’élection présidentielle de 2016, Patrice Talon semble désormais prêt à assumer pleinement ce sobriquet. En 2016, il avait demandé à ses militants de lui accorder leur vote afin qu’il puisse montrer de quoi il est capable en tant que « AGBON NON ». Aujourd’hui, il annonce un engagement sans faille pour mériter ce sobriquet qui signifie « l’homme fort ».

Ce mandat sera donc hautement social. Mon souhait en ce qui me concerne personnellement, c’est qu’il soit établi à la fin du mandat, que j’ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que véritablement, je mérite d’être appelé « AGBON NON ».

Patrice Talon