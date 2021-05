Bénin: plusieurs anciens ministres de Patrice Talon promus dans l’Ordre national

Après les actuels membres de son gouvernement, Patrice Talon a promu, dans l’Ordre national du Bénin, plusieurs anciens ministres. Le décret a été pris le 17 mai 2021, après celui, portant promotion des actuels membres de son gouvernement.

Plusieurs anciens ministres ont été promus dans l’Ordre national du Bénin par le président Patrice Talon. Le décret n°2021-234 du 17 mai 2021, portant nominations ou promotions, à titre exceptionnel et civil dans l’Ordre National du Bénin, mentionne neuf anciens ministres, nommés par Patrice Talon, entre 2016 et 2021. On y retrouve également d’autres cadres de l’administration, notamment, des fonctionnaires de la Police républicaine.

Selon l’article premier du décret, est promu à titre exceptionnel et civil, dans L’Ordre national du Bénin, à la dignité de Grand Officier, pour prendre rang de la date de sa réception dans la nouvelle dignité, Monsieur SEHOUETO Lazare Maurice, ancien ministre, Anc Com/oNB par Décret n°2009-013 du 29/01/09. Dans l’article 2, on retrouve sept anciens ministres, promus à titre exceptionnel et civil, dans l’Ordre national du Bénin, au grade de Commandeur. Il s’agit de :

ATTANASSO Marie-Odile , ancien ministre ;

, ancien ministre ; CHABI ADAM Bintou TARO , ancien ministre, Anc Ch/ONB par Décret

n°2016-572 du 14/09116 ;

, ancien ministre, Anc Ch/ONB par Décret n°2016-572 du 14/09116 ; MONROU Rafiatou , ancien ministre ;

, ancien ministre ; AHISSOU Serge Mahouwèdo , ancien ministre ;

, ancien ministre ; KOKOU Lucien , ancien ministre ;

, ancien ministre ; KOTY Cyr , ancien minishe ;

, ancien minishe ; KOUDANDE Delphin Olorounto , ancien ministre, Anc Off/ONB par Décret

N°2020-382 du 24/07/20 ;

, ancien ministre, Anc Off/ONB par Décret N°2020-382 du 24/07/20 ; N’KOUE Ange, ancien ministre, Anc Ch/ONB par Décret N°2009-369 du

16/07/09.

Plusieurs fonctionnaires de la Police républicaine distingués

Par le même décret, le Chef de l’Etat a promu dans l’Ordre national du Bénin, plusieurs fonctionnaires de la Police républicaine, dont le Directeur général, Soumaïla Yaya. A l’article 4 du décret, sont promues, à titre exceptionnel et civil dans L’Ordre national du Bénin, au grade de Chevalier, les personnalités béninoises, dont les noms suivent :

AZALOU Urbain, Commissaire de police de 1è Classe ;

OKE Saturnin, Commissaire de police de 1è Classe ;

SAH Mathias, Conservateur de 2è Classe ;

SALIHOU MAMAHOU Sidikou, Inspecteur de 2è Classe ;

SEDE Kotchikpa Hugues Hervé, Commissaire principale de 1è Classe.

Intégralité du décret