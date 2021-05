Bénin: « Plus de 500.000 plants de cocotier importés pour la route des pêches », José Tonato

Ce mardi 11 mai 2021, le Ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Monsieur José Tonato, a tenu un point de presse sur l’opération de libération des occupations illégales de la plage de Fidjrossè jusqu’à Adounko. Selon l’autorité ministérielle, l’Etat béninois dépense chaque année, plus de 288 millions F CFA pour l’entretien de la bande côtière.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet gouvernemental de plantation de cocotiers, le long de la bande côtière du Bénin, le gouvernement a annoncé la phase coercitive de libération du segment de la plage, allant de la résidence de Marie Stella au carrefour Adounko, traversant les quartiers Fiyégnon1, Fiyégnon2, Fandji, Togbin Kpèvi, Togbin Daho et Adounko. C’est dans ce cadre que le Ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Monsieur José Tonato, a tenu un point de presse, mardi 11 mai, sur cette opération de libération des occupations illégales de la plage de Fidjrossè jusqu’à Adounko.

Après plusieurs séances et visites de sensibilisation à l’endroit des populations, « force est de constater que certains des concitoyens, en violation du décret 2008-615 du 22 octobre 2008, portant interdiction du prélèvement du sable marin, prélèvent encore du sable marin pour construire sur le domaine public maritime », a déclaré le ministre, ajoutant que plusieurs maisons portent la mention « A casser ». Selon Monsieur José Tonato, depuis 2017, un plan d’aménagement résilient de la bande côtière, qui intègre l’installation de cocoteraies, a été élaboré pour la protection et la viabilisation touristique de la côte.

Les cocoteraies pour la stabilisation de l’écosystème

« Les cocoteraies ont un rôle important dans la stabilisation des écosystèmes humides et de la biodiversité de la bande du littoral. Les cocoteraies constituent les principaux remparts végétaux contre l’érosion côtière. », a déclaré le Ministre du Cadre de vie et du Développement durable. « Depuis décembre 2016, les plages du littoral béninois sont les plus propres de la sous-région, les plus propres du monde », a fait savoir José Tonato. Et de continuer : « Pour avoir les 125km de côte en état de propreté permanente, nous avons recruté 350 brigadiers qui s’occupent du nettoyage, de la sécurisation des plants et de la sensibilisation des usagers sur la libéralisation du domaine maritime. Les brigadiers nous coûtent environs 14 millions F CFA / mois. L’enlèvement des déchet revient à l’Etat béninois à environ 10 millions de F CFA par mois, soit 288 millions F CFA par année. »

« Pour développer le tourisme, embellir davantage et rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage par l’espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocoteraie. Voilà pourquoi le gouvernement a importé plus de 500.000 plants de cocotiers sur une façade de plus de 9 km, qui seront plantés de part et d’autre de ce que nous appelons tous, « la route des pêches », a déclaré Monsieur José Tonato. Le ministre a également précisé qu’un plan de réaménagement des villageois de la zone concernée est également prévu. Ce plan respectera également le programme scolaire en cours, pour ne pas perturber le calendrier scolaire des enfants des localités concernées. Il faut rappeler que les occupants actuels ont jusqu’au vendredi 14 mai 2021 pour libérer les lieux.

Modernisation de la façade maritime du Bénin

Le Bénin veut mieux tirer profit de sa façade maritime. Le pays ouest-africain travaille à la mise en valeur des sites touristiques de la zone côtière entre Cotonou, Abomey, Abomey-Calavi, Grand-Popo et la cité historique de Ouidah. Il entend pour cela les desservir par une infrastructure routière moderne.

Ces projets seront réalisés dans la continuité de la première phase de la Route des pêches sur le tronçon Cotonou–Adounko (12,5 km). Ils répondent à un triple objectif de mobilité et de desserte, de gestion environnementale et de mise en valeur des sites touristiques dans la zone côtière à Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah et Grand-Popo.