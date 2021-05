Bénin: plus de 3 000 invités attendus à l’investiture de Patrice Talon à Porto-Novo

Tout est fin prêt pour la cérémonie de prestation de serment de Patrice Talon, réélu pour un second mandat. On apprend qu’il n’y aura pas d’invités de l’extérieur, pas de chefs d’Etat étrangers, mais à l’intérieur du pays, plus de 3 000 invités sont attendus au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Ce dimanche 23 mai 2021, Patrice Talon va prêter serment, devant les membres de la Cour constitutionnelle, mais aussi en présence de plus de 3 000 invités. Le quotidien Matin Libre apprend avec précision que « 3 700 personnes sont attendues au total pour la cérémonie ».

Parmi les invités attendus, il n’y aura probablement pas de chefs d’Etat étrangers. De sources concordantes, les personnalités attendues à la cérémonie de prestation de serment sont les membres du corps diplomatique, les chefs religieux, dignitaires et les présidents d’institution.

Dans le cadre de la cérémonie de prestation de serment, l’armée est mise en alerte orange, depuis le lundi 17 mai. Il s’agit d’une mesure sécuritaire pour prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public, dans un contexte socio-politique tendu. Il faut rappeler que Patrice Talon, en duo avec Mariam Chabi Talata, a été réélu par K.O au premier tour du scrutin avec 86,30 %.