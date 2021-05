Bénin: Paul Hounkpè promet œuvrer pour une opposition plus responsable

Le Secrétaire exécutif national de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè, a attendu la veille de l’investiture du président Patrice Talon pour un second mandat constitutionnel, pour célébrer sa « nomination » au poste de chef de file de l’opposition. Depuis Bopa, où il a organisé un géant meeting de réjouissance populaire, il a promis œuvrer pour rendre l’opposition plus responsable.

C’est une marrée humaine qui a accueilli dans la ferveur, ce samedi 22 Mai 2021, le chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè, qui est allé célébrer sa nomination avec les électeurs de sa commune d’origine.

C’est sa première grande sortie chez lui, depuis la prise du décret, portant sa nomination comme chef de file de l’opposition, conformément aux nouvelles lois régissant les partis politiques.

Devant une population de Bopa qui a fait, ce samedi, massivement le déplacement au siège du parti, le Secrétaire exécutif national de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) promet œuvrer, autant que faire se peut, avec le peuple béninois, pour le combat de la démocratie, de la liberté de presse et de l’indépendance de la justice.

Travailler pour une opposition plus responsable

Après avoir évoqué les difficultés du premier mandat du régime de la rupture, le numéro 1 de la FCBE promet travailler, en sa qualité de chef de file de l’opposition, pour que le second mandat soit plus apaisé et que le social ait droit de cité.

« Le défi est grand, notre pays, le Bénin, a connu des moments difficiles, notre vivre-ensemble a été mis à l’épreuve, nous ferons tout notre possible en tant que chef de file de l’opposition pour avoir une opposition plus responsable, tout en priorisant le dialogue et la paix. Nous allons nous battre pour obtenir du président TALON, plus de mesures sociales dans l’action gouvernementale« , promet-il à la population de Bopa.

Le chef de file de l’opposition a également plaidé en faveur de tous ceux qui se retrouvent en prison, pour des faits ayant rapport avec la politique, afin qu’ils puissent recouvrer la liberté.

Cet échange avec la base a été l’occasion pour le Secrétaire exécutif national de la FCBE de réaffirmer que le parti qu’il dirige ne sera pas au gouvernement, mais demeure pour le prochain quinquennat, un parti de l’opposition.

Le désormais homme fort de l’opposition a promis se battre pour rallier les plus indécis. Par ailleurs, Paul Hounkpè invite les autres partis de l’opposition à se rapprocher de lui pour qu’ensemble, ils travaillent main dans la main pour défendre idéalement les intérêts du peuple béninois.