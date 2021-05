Bénin: Patrice Talon justifie la suppression du ministère de la communication

Après la publication de la liste des ministres de son premier gouvernement, Patrice Talon justifie la suppression du ministère de la communication et de la poste. Il est intervenu par appel téléphonique sur E-TELE pour apporter des précisions sur cette décision.

Pas de ministère de la communication et de la poste dans le premier gouvernement de Patrice Talon 2. Il s’agit d’une décision prise par le président de la République, qui estime qu’on peut faire les choses autrement dans ce domaine.

Selon Patrice Talon, les missions dédiées au ministère de la communication et de la poste seront assurées par le ministère du numérique et la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). Aussi, le porte parolat du gouvernement est désormais à la charge du secrétaire général adjoint du gouvernement.

Selon les explications du Chef de l’État, le ministère du numérique va s’occuper de tout ce qui concerne les installations de communication et la Haac se chargera de la formation des journalistes et de l’aide de l’État à la presse.

Quid de la Poste…

En ce qui concerne le secteur de la Poste, le président Patrice Talon annonce qu’il sera désormais géré par le ministère de l’économie et des finances.