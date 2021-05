Bénin: Patrice Talon a prêté serment pour un nouveau mandat de 5 ans

C’est désormais fait. Patrice Talon a prêté serment ce dimanche 23 mai 2021 pour briguer un second mandat à la tête du Bénin.

Réélu pour un second mandat, Patrice Talon a été renvoyé dans l’exercice de ses fonctions par la Cour constitutionnelle. La cérémonie de prestation de serment s’est déroulé ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, devant la Cour constitutionnelle, l’Assemblée nationale, la Cour des comptes et la Cour suprême. Au rythme de 21 coups de canon, Patrice Talon a prêté serment suivant la formule consacrée.

Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous Patrice Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement : – de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s’est librement donnée ; – de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées ; – de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale; -de préserver l’intégrité du territoire national; – de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.