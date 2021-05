Bénin: on en sait un peu plus sur les raisons du remplacement d’Emile Kougbadji à la tête de l’ABSU-CEP

On en sait un peu plus sur les raisons du remplacement d’Emile Kougbadji à la tête de l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste (Absu-Cep).

La gestion de l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste (Absu-Cep) est désormais confiée à Sèdjro François de Paule Agoua, nommé le mercredi 19 Mai 2021, en Conseil des ministres, en remplacement d’Emile Kougbadji.

Bien qu’une information officielle n’ait justifié les raisons du limogeage du désormais ex-directeur de l’ABSU-CEP, des indiscrétions font état de ce que son départ à la tête de la structure est liée à la polémique, née autour de l’installation des salles de classe numériques, qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, ces derniers jours.

La polémique est née, selon nos informations, d’une procédure de passation de marché, qui a suscité des inquiétudes. En effet, suite à l’attribution provisoire du marché n°002/MND/ABSU-CEP/PRMP/S-PRMP du 08 septembre 2020, un recours en contestation a été adressé par la société «HAIER» au motif que l’offre de la société «JENY SAS», désignée comme attributaire provisoire, serait anormalement basse.

Une contestation qui n’a pas eu, en son temps, un échos favorable auprès des responsables de l’ABSU-CEP, qui ont affirmé qu’aucune irrégularité, favoritisme, ni corruption n’ait été observée dans le processus d’attribution du marché des salles de classe numériques, et que toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues à chaque étape de la procédure.

Des explications qui n’ont pas réussi à faire sortir le directeur de l’ABSU-CEP d’affaire; car son remplacement à la tête de la structure a quelque chose à voir, selon des indiscrétions, avec ce dossier.

Son départ de la tête de la structure pourrait favoriser l’éclairage autour de ce dossier d’attribution de marché, lié aux salles de classe numériques.