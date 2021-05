Bénin: nouveaux horaires de circulation des camions à Cotonou

La préfecture de Cotonou définit de nouveaux horaires pour la circulation des véhicules poids lourds dans le département du Littoral.

Désormais, les gros-porteurs ne peuvent plus circuler à Cotonou entre 06h30 et 08h30 et le soir entre 17h30 et 20h30. Il s’agit d’une décision prise par le Préfet intérimaire, Jean-Claude Codjia, pour lutter contre les accidents de la circulation, souvent causés par les conducteurs de ces véhicules.

Il faut noter que les camions-citernes, qui alimentent le Port et l’aéroport de Cotonou, en hydrocarbures, bénéficient d’une dérogation spéciale. Ils peuvent donc circuler aux heures de pointe, suivant l’itinéraire : le Port-Avenue de la Marina-Aéroport et dépôt Sonacop-3ème pont-Carrefour Ocbn-Avenue de la Marina-Port/ Aéroport.