Bénin: Nicolas Assogba, représentant des magistrats au sein du Conseil électoral

Après l’Assemblée nationale, les magistrats désignent leur représentant au sein du Conseil électoral. A l’occasion d’une élection effectuée, ce vendredi, les magistrats ont porté leur choix sur Nicolas Assogba pour les représenter au sein de cet organe électoral.

Nicolas Assogba a été désigné par 140 voix, ce vendredi, pour représenter les magistrats au sein du Conseil électoral (CE), rapporte Fraternité. Il s’ajoute à Sacca Lafia et Souley Adam Boukari, désignés, hier, par l’Assemblée nationale. Il ne reste plus que les représentants du chef de l’Etat et du chef de file de l’opposition, pour atteindre les cinq membres prévus par la loi.

Institué par le Code électoral adopté dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre 2019, le Conseil électoral, composé de cinq membres, est désormais l’un des organes principaux dans l’organisation des élections au Bénin. A noter que le CE ne remplace pas, d’office, la Commission électorale nationale autonome (Céna).