Bénin : Moov Africa fait un important don de matériel digital au centre de traitement d’épidémie d’Allada

La fondation Moov Africa a apporté son soutien au personnel du centre de traitement d’épidémie d’Allada à travers un geste symbolique ce jeudi 6 mai 2021. Des Kits d’équipements et de matériels de communication ont été remis à ces derniers afin de faciliter la prise en charge des patients.

La cérémonie de remise des Kits qui a eu lieu en présence d’une forte délégation composée de l’ambassadeur de sa majesté le roi du Maroc près de la République du Bénin, SEM Rachid Rguibi, du directeur général Bénin de Moov Africa, Omar Nahli et de la Responsable de la région Atlantique Poupette Tognon, s’inscrit dans le cadre du renforcement des mesures du gouvernement au profit du personnel médical en vue de limiter la propagation de la pandémie.

Des Kits constitués d’un lot de tablettes, des routeurs Wifi 4G, des téléphones portables avec des sims Moov Africa incorporées sont entres autres les dons reçus par le personnel au centre de traitement d’épidémie d’Allada dans la matinée de ce jeudi 6 mai 2021.

Pour le coordonnateur du centre, cette action symbolique de Moov Africa en connivence avec l’ambassadeur du Maroc près le Bénin est une marque de générosité, un geste de réconfort qui vient concrétiser le rêve de faire du centre, une plateforme digitalisée afin de rendre plus efficace et plus performante, la prise en charge des patients.

Un rêve devenu réalité…

« Cher donateur, depuis le début de la riposte, nous avons toujours voulu faire de ce centre, une plateforme digitalisée afin de rendre plus efficace la prise en charge des patients atteints de la maladie de covid-19. Grande est notre joie ce matin, car ce rêve nourri depuis longtemps se concrétise à travers les généreux dons de matériels offerts par Moov Africa », a indiqué le Docteur Rodrigue Glèlè Aho avant de promettre qu’un usage adéquat sera fait de ces équipements et matériels au nom du Ministre de la santé.

Pour le directeur général de Moov Africa Bénin, ce geste vise à témoigner la solidarité de Moov Africa au personnel soignant du centre de traitement d’épidémie d’Allada. « Nous sommes là pour vous témoigner notre de solidarité et notre encouragement. Ce que la fondation apporte au centre, c’est quelque chose de symbolique pour faciliter le travail et la prise en charge des patients qui vous sont confiés. », a martelé le Directeur général de Moov Africa.

Il faut noter que ces tablettes et téléphones offerts par la Fondation Moov Africa permettront aux professionnels du centre de traitement d’épidémie d’Allada de travailler en réseau et d’être en contact permanent avec les familles des personnes atteintes du coronavirus et qui bénéficient d’un traitement adéquat.

Covid 19 au Bénin

À la date du 27 avril 2021, le Bénin comptait 142 cas actifs (sous traitement) pour un total de 7 821 cas confirmés, dont 7 580 guéris et 99 décès. Comparativement au bilan passé, on note 101 nouveaux confirmés et 2 nouveaux décès.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le Bénin a entamé sa campagne de vaccination depuis quelques semaines. Plus de 5 000 personnes ont déjà reçu les premières doses de vaccin. Pour cette première phase, les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes avec des morbidités sont concernés.