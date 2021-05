Bénin: Me Robert Dossou réagit à la rumeur de son arrestation

La rumeur de l’arrestation de Me Robert Dossou avait fait le tour des réseaux sociaux en avril 2021. Son arrestation avait été annoncée pendant plusieurs jours, au moment où plusieurs opposants avaient été interpellés et déposés en prison. Dans un entretien accordé à LNT, l’avocat a opiné sur cette rumeur.

Me Robert Dossou n’a pas été arrêté et jout jusque là de sa liberté. Mais il n’est pas resté indifférent à la folle rumeur de son arrestation, il en fait d’ailleurs une interprétation de l’état d’âme actuel de certains Béninois. « Si les gens disent que, parce que Dossou a parlé, on l’a arrêté, ça veut dire que : la peur a atteint un niveau inestimable dans l’esprit des gens », a-t-il déclaré.

Depuis que j’ai donné deux interviews, une à Africa Radio et l’autre à RFI, je n’ai pas eu la paix. Les uns disent, « tu ne parles pas ». D’autres disent, « j’ai appris qu’on t’a arrêté ». Ça signifie que dans l’inconscient des gens, on a plus du tout le droit de dire ce qui ne plairait pas au pouvoir en place. Robert Dossou

Très critique contre le régime de Patrice Talon, notamment sur les questions ayant rapport aux réformes politiques, Me Robert Dossou est l’avocat de certains leaders de l’opposition. Il fait partie des avocats qui défendent les opposants Réckya Madougou et Joël Aïvo.

Réckya Madougou, ancien ministre de la Justice et candidate recalée à la présidentielle de 2021, est accusée de « financement d’actes terroristes ». Elle a été interpellée le 03 mars 2021 et déposée en prison depuis le 5 mars. Joël Aïvo, lui aussi candidat recalé, a été pris à Abomey-Calavi, en pleine circulation. Il lui est reproché des faits de « blanchiment de capitaux et d’atteinte à la sûreté de l’Etat ».