Bénin – Libération de la zone côtière: Patrice Talon contre la destruction des maquis et restaurants

En prélude à l’opération de libération de la plage entre l’aéroport et Adounko, jouxtant la Route des pêches, le président Patrice Talon a fait une descente sur le terrain, ce mercredi 12 mai 2021. Cette opération de libération, qui permettra la mise en œuvre du projet de plantation de cocotiers le long de la bande côtière, est imminente.

Après avoir échangé avec le Comité en charge de l’opération libération de la plage, entre l’aéroport et Adounko, Patrice Talon a décidé de faire le constat de la situation actuelle de la zone, par lui-même. Il a été sur les lieux pour discuter avec les riverains et leur expliquer le bien-fondé de l’opération.

Patrice Talon a indiqué aux membres du Comité, la nécessité de préserver les investissements privés dans la zone. Il a donc demandé que les maquis et restaurants ne soient pas détruits lors de l’opération de libération. « Il a demandé au Comité de tenir des concertations avec les promoteurs pour analyser la meilleure façon de les accompagner », lit-on sur le site officiel du gouvernement.

Comme le ministre du Cadre de vie l’avait indiqué, le président de la République a souhaité aussi que l’opération épargne, pour le moment, les pêcheurs qui vivent dans la zone. Cette attente temporaire va permettre de ne pas perturber l’année scolaire des enfants. A noter que les opérations de libération démarrent, ce vendredi 14 mai.

Modernisation de la façade maritime du Bénin



Le Bénin veut mieux tirer profit de sa façade maritime. Le pays ouest-africain travaille à la mise en valeur des sites touristiques de la zone côtière, entre Cotonou, Abomey, Abomey-Calavi, Grand-Popo et la cité historique de Ouidah. Il entend, pour cela, les desservir par une infrastructure routière moderne.

Ces projets seront réalisés dans la continuité de la première phase de la Route des pêches, sur le tronçon Cotonou–Adounko (12,5 km). Ils répondent à un triple objectif de mobilité et de desserte, de gestion environnementale et de mise en valeur des sites touristiques dans la zone côtière, à Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah et Grand-Popo.