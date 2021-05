Bénin: les salles de classe d’une école maculées d’excréments humains à Godomey

Dans la commune d’Abomey-Calavi, arrondissement de Godomey, les portes et fenêtres des salles classe de l’Epp Agassa-Godomey sont souvent maculées de matières fécales. Exédée par cet acte d’incivisme, la Directrice de l’école donne de la voix et appelle à l’intervention des autorités.

Depuis février 2021, le personnel enseignant et les écoliers de l’Epp Agassa-Godomey viennent à l’école avec le stress de devoir laver portes et fenêtres des salles de classe. Selon Sidonie Agbossou, Directrice de l’établissement, rapportée par Diaspora fm, des individus non encore identifiés ont pris la vilaine habitude de venir chaque fois maculer les salles de classe de matières fécales.

Les incidents ont commencé dans notre école depuis le 12 février 2021. Chaque fois que nous venons à l’école, nos portes et fenêtres sont badigeonnées d’excréments humains. Sidonie Agbossou

De février à la date du 10 mai 2021, cela fait quatre fois que la Directrice, ses collaborateurs et les élèves sont accueillis par des excréments humains. Sidonie Agbossou précise que les autorités locales et la police sont déjà informées de la situation. Elle souhaite des actions fortes pour faire cesser cet acte dans son école, surtout que, dans quelques jours, cette école doit servir de centre de composition pour l’examen du CEP.