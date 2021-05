Bénin: les grandes étapes de la cérémonie d’investiture de Patrice Talon

Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo est prêt pour accueillir la cérémonie de prestation de serment du président Patrice Talon, réélu pour un second mandat. Selon le programme de la cérémonie, les événements se dérouleront de 8h 30 à 12 heures.

La cérémonie de prestation de serment pour le second quinquennat de Patrice Talon va se dérouler en plusieurs grandes étapes. Selon le programme établi, on enregistrera tout d’abord l’arrivée et l’installation de la Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata et du Président de la République, Patrice Talon. Il s’ensuivra l’entrée officielle des membres de la Cour constitutionnelle.

Après l’entrée et l’installation des membres de la Cour constitutionnelle, le président Patrice Talon sera appelé à prter serment au cours d’une audience solennelle, devant les sept sages, l’Assemblée nationale, la Cour des comptes et la Cour suprême. Cette étape sera suivie de la remise du collier de grand maître au président de la République par la grande chancelière de l’Ordre national du Bénin.

Remise des attributs de Grand chancelier à la Vice-présidente

Après avoir reçu le collier grand maître de l’Ordre national du Bénin, le président Patrice Talon se chargera à son tour, de la remise des des attributs de Grand Chancelier de l’Ordre, à Madame la Vice-Présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Ce n’est qu’après cette séquence que le Chef de l’Etat prononcera son discours officiel.

Programme de la cérémonie…