Bénin: les admis au concours des « CP » demandent la confirmation des résultats du CAFCP 2020

Les admis au concours probatoire pour l’obtention du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Conseiller Pédagogique (CAFCP) au Bénin ne partagent pas la décision d’annulation du concours pris par le ministre. Ils exigent la confirmation pure et simple des résultats.

Les candidats admis à la session 2020 du concours probatoire pour l’obtention du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Conseiller Pédagogique (CAFCP) au Bénin sont mécontents de la décision d’annulation, pour fraude des résultats dudit concours.

Ils se sont fait entendre sur le sujet à travers une lettre dans laquelle ils demandent la confirmation pure et simple des résultats dudit concours.

Dans leur récrimination, ils sont revenus sur les différentes étapes, ayant conduit aux résultats, qui les ont déclarés admis à ce concours.

En effet, après la délibération et la proclamation des résultats, suivant la note de service N°0202/Dec/Memp/Cab/Sgm/Stec/S du 23 octobre 2020, tous les lauréats étaient dans l’attente de l’arrêté de leur mise en formation.

Mais, à la surprise générale, le vendredi 08 janvier 2021, par décision ministérielle N°016/Memp/Dc/Sgm/Stj/Daf/Dec/Sp du 08 janvier 2021, le ministre des Enseignements maternel et primaire a annulé les résultats dudit concours probatoire pour des raisons de soupçon de fraudes.

Dans l’article 2 de la décision d’annulation des résultats du concours, le ministre a demandé à l’Inspecteur Général du ministère de poursuivre et d’approfondir les investigations relatives au soupçon de fraudes, en vue de situer les responsabilités et engager toutes les poursuites éventuelles contre les personnes mises en cause.

Mais force est de constater que, de janvier 2021 à ce jour, c’est silence radio autour du dossier. Aucun rapport d’investigation n’est produit, en tout, à la connaissance des lauréats, et aucune poursuite n’est engagée contre qui que se soit.

Face à ce silence, ils ont entamé des démarches pour rencontrer le ministre, afin d’en savoir davantage sur le dossier. Mais leur démarche est restée sans suite.

Ils ont alors décidé de rompre le silence et exigent la publication pure et simple des résultats issus de la note de service N°0202/Dec/Memp/Cab/Sgm/Stec/S du 23 octobre 2020.