Bénin: le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo reçoit ce dimanche l’investiture de Talon

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon, réélu pour un second mandat, sera investi, le dimanche 23 Mai 2021, conformément à la Constitution modifiée. Contrairement à ce qui est annoncé dans l’opinion, la cérémonie aura bel et bien lieu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et non à l’hémicycle.

Conformément à la Constitution modifiée, Patrice Talon prête serment, ce dimanche 23 mai, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

A quelques jours de la cérémonie d’investiture, il a été distillé dans l’opinion que le président, réélu pour un dernier mandat constitutionnel, prêtera serment à l’hémicycle pour des raisons sécuritaires.

Il n’en sera rien. La cérémonie d’investiture aura bel et bien lieu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, la capitale politique du Bénin.

La cérémonie est prévue pour 10 heures et l’installation des invités terminée à 9 heures 30 minutes. L’accès au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo est conditionné, ce dimanche 23 mai, par la présentation d’une carte d’invitation.

Patrice Talon réélu au premier tour…

Le Jeudi 15 Avril 2021, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de Patrice Talon, dès le premier tour de l’élection présidentielle du 11 Avril 2021.

Le scrutin, qui a eu lieu, dimanche dernier, « est régulier, sincère et transparent », selon le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou, qui crédite le président-candidat de 86% des suffrages valablement exprimés par les votants.

Le duo-candidat, Patrice Talon-Mariam Talata, avait en face deux autres duos. Il s’agit d’Alassane Soumanou-Paul Hounkpè et Corentin Kohoué-Iréné Agossa.