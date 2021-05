Bénin: « (…) le sous-développement n’est pas une fatalité », Patrice Talon

Ce jeudi, le président béninois, Patrice Talon, est revenu sur le premier Conseil des ministres de son deuxième et dernier quinquennat, qui a eu lieu, le mercredi 26 mai 2021, au palais de la Marina. Selon le chef de l’Etat, l’objectif de la nouvelle équipe gouvernementale est d’asseoir durablement les bases du développement du Bénin et, partant, celles du bien-être collectif et individuel.

« J’ai félicité les anciens ministres reconduits pour le travail accompli et souhaité la bienvenue aux nouveaux ministres », a écrit Patrice Talon, expliquant qu’il s’agit, « pour cette équipe, dorénavant, d’asseoir durablement les bases du développement de notre pays et, partant, celles du bien-être collectif et individuel ».

Le patron du « Nouveau Départ », dit être conscient que, par le travail bien fait et l’abnégation, les objectifs fixés seront atteints. « Je suis conscient et confiant que, si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous restons mobilisés, dans l’abnégation, nous allons changer le cours de l’histoire de notre pays et au-delà. Ensemble, nous ferons en sorte de démontrer que le sous-développement n’est pas une fatalité. Si les élites, qui gouvernent, prennent réellement conscience de leurs responsabilités et s’engagent à inverser la courbe, elles le peuvent », ajoute-t-il.

Pour ce faire, poursuit Patrice Talon, le sérieux, la rigueur et une volonté à toute épreuve seront prescrits pour ce mandat. « En tout état de cause, j’ai invité les ministres à honorer le pays par la qualité de la gouvernance », a-t-il indiqué. Pour rappel, le nouveau gouvernement du président Patrice Talon compte 23 ministres au total, dont 2 entrants, 3 sortants, 5 femmes et 21 membres maintenus.