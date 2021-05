Bénin: le PRD remercie Patrice Talon pour le seul poste ministériel obtenu

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) remercie le président Patrice Talon pour la nomination de Raphaël Akotègnon, dans son premier gouvernement pour le compte du second mandat. A travers un communiqué, en date du 26 mai 2021, le parti a réaffirmé sa disponibilité à collaborer avec le Chef de l’Etat pour la concrétisation de sa vision.

Enfin, le PRD récolte les fruits de son adhésion à la mouvance présidentielle. La récompense est, certes, maigre, mais elle réjouit Adrien Houngbédji et Cie, qui s’en trouvent honorés. « Cette nomination honore dans son entier le PRD, dont Monsieur Dossou Raphaël Akotègnon est membre de la Direction Exécutive Nationale », lit-on dans le communiqué du parti.

A cette mémorable occasion, les militantes et militants du PRD expriment leur profonde reconnaissance au Président Patrice Athanase Guillaume Talon pour cet acte qui n’est pas sans lien avec le discours qu’il a délivré le samedi 06 février 2021 devant le Congrès extraordinaire du PRD et qui scelle une étape importante de la collaboration entre le Chef de l’Etat et le parti.

Communiqué PRD.