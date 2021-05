Bénin: l’aéroport international de Cotonou obtient son Certificat d’aérodrome

L’aéroport international de Cotonou est désormais conforme aux règles internationales. La remise de Certificat de conformité a lieu ce jeudi 20 mai en présence du Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé HEHOMEY.

L’aéroport International « Cardinal Bernardin Gantin » de Cotonou répond désormais aux normes internationales exigées. Le Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé HEHOMEY a présidé ce jeudi 20 mai 2021, la cérémonie officielle de remise du Certificat d’aérodrome. Une certification qui confirme la conformité de l’aéroport de Cotonou aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

Remise du Certificat d’aérodrome à l’aéroport international Cardinal Bernadin GANTIN de Cotonou.

Cette certification des aérodromes est une exigence de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale et a pour objectif de promouvoir la sécurité et permet de consolider la conformité des aéroports aux impératifs de sécurité. « C’est une norme internationale qui est que tout aéroport international dans le monde entier doit être certifié pour pourvoir accueillir des vols internationaux », avait déclaré Karl Lègba, Directeur de l’Agence nationale de l’aviation civile.

Cette certification, obtenue par l’aéroport international de Cotonou, est le fruit de réformes et travaux engagés, depuis quelques années. Le gouvernement a, notamment, entrepris la rénovation de la piste, la rénovation et l’extension du parking, les réaménagements et extensions au sein de l’aérogare. Cette rénovation a contribué au changement du visage de la principale porte d’entrée du Bénin, qui répond désormais aux exigences internationales.