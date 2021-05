Bénin: l’aéroport de Cotonou répond désormais aux normes internationales

L’aéroport international de Cotonou est désormais conforme aux règles internationales. L’information a été donnée par le Directeur de l’Agence nationale de l’aviation civile, Karl Lègba, qui rassure que le Bénin peut être désormais desservi par les grandes compagnies.

L’aéroport International « Cardinal Bernardin Gantin » de Cotonou répond désormais aux normes internationales exigées. « C’est une norme internationale qui est que tout aéroport international dans le monde entier doit être certifié pour pourvoir accueillir des vols internationaux », a confié Karl Lègba, au micro de Frissons radio.

Notre aéroport est maintenant classé dans le registre de ceux qui sont conformes aux règles internationales. Karl Lègba

Le Directeur de l’Agence nationale de l’aviation civile a indiqué que les grandes compagnies, qui n’attendent que cette certification pour desservir la plateforme aéroportuaire de Cotonou, sont désormais très attendues.

Le résultat des réformes et travaux engagés…

Cette certification, obtenue par l’aéroport international de Cotonou, est le fruit de réformes et travaux engagés, depuis quelques années. Le gouvernement a, notamment, entrepris la rénovation de la piste, la rénovation et l’extension du parking, les réaménagements et extensions au sein de l’aérogare.

Au terme des travaux, l’infrastructure devra avoir une extension du côté parking-personnel, une nouvelle zone commerciale, un agrandissement des salles d’embarquement, de nouvelles (4) banques d’enregistrement, de nouveaux blocs sanitaires modernes. Cette rénovation a contribué au changement du visage de la principale porte d’entrée du Bénin, qui répond désormais aux exigences internationales.