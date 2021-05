Bénin: la fondation Moov Africa nettoie les quartiers de la ville de Djougou

La fondation Moov Africa a lancé, ce samedi 15 mai 2021, une campagne de salubrité dans la commune de Djougou. L’objectif est d’accompagner la mairie de ladite commune à rendre propre tous les quartiers de la localité.

Moov Africa élargit de plus en plus sa proximité avec la population, après la distribution de kits scolaires et solaires aux apprenants en difficulté dans les zone reculées, le réseau de téléphonie mobile a pensé au cadre de vie des Béninois.

C’est ainsi que le personnel-région et la direction générale de Moov Africa se sont fortement mobilisés, ce samedi matin, pour soutenir la population de Djougou dans une action de salubrité.

« Nous sommes ici pour nettoyer des quartiers de la ville de Djougou. Djougou est une ville que nous affectionnons beaucoup, et donc, nous avons voulu leur apporter un soutien en matière de nettoyage de leurs quartiers », a expliqué Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la fondation Moov Africa.

Pour l’occasion, Moov a mobilisé plusieurs matériels de travail, dont une partie dédiée à des associations, qui s’occupent du nettoyage de la ville; et une autre partie du matériel, qui a servi pour les activités de salubrité.

« Ce qu’il faut aussi retenir, c’est que nous sommes ici parce que nous avons su que le maire de Djougou, dès sa prise de fonction, s’est engagé pour rendre la ville de Djougou propre, et nous sommes venus leur apporter notre soutien. Aujourd’hui, au-delà des matériels, que nous donnons, c’est surtout notre présence et surtout le fait que nous allons faire le travail nous-mêmes ». Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la fondation Moov Africa

Très dynamique sur le terrain, Rafiou Bakary, responsable-région Atacora Donga de Moov Africa, a rappelé que la ville de Djougou est une ville qui bénéficie de plus d’actions de la fondation Moov. « Et une fois encore, ce matin, nous sommes ici pour nous inscrire dans la ligne du maire de la commune, qui a voulu faire de Djougou, une ville propre », a-t-il précisé.

Rafiou Bakary a profité de l’occasion pour inviter les populations à faire bon usage de ces matériels, afin qu’on ne retrouve plus une rue salle à Djougou.

Présent sur les lieux pour soutenir ses concitoyens, le premier adjoint au maire de la commune de Djougou, Djibril Amadou, a exprimé sa joie face à cet acte patriotique de la fondation Moov Africa.

« Nous sommes particulièrement très heureux, heureux parce que le maire a fait de la propreté de la ville de Djougou, sa priorité. Je crois que cette action, cette volonté affichée, il le faut, et Moov est venu renforcer cela », a-t-il reconnu.

Il ajoute: « Je pense que Moov a vu juste, Djougou a besoin d’être assaini et c’est pourquoi le maire en a fait une priorité ». A l’en croire, l’appui considérable reçu de Moov Africa devrait leur permettre de poursuivre et d’espérer faire en sorte que, d’ici quelques mois, Djougou soit compté parmi les villes assainies au Bénin. A noter que Moov africa est une entreprise citoyenne, dont le personnel est très engagé.