Bénin: la Fondation Moov Africa fait don de tables d’accouchement à la maternité du CHUD Borgou-Alibori

La Fondation Moov Africa a doté la maternité du CHUD Borgou-Alibori de Parakou, de tables d’accouchement. La cérémonie de remise des matériels s’est déroulée ce mercredi 19 mai 2021.

Après Djougou, Boukoumbé et Toucountouna, la Fondation Moov Africa était au Centre hospitalier et universitaire départemental du Borgou-Alibori, pour un don de tables d’accouchement et de divers accessoires de maternité ultra-modernes, tous flambant neufs.

L’objectif est d’améliorer la qualité des prestations offertes et de soulager les peines des patients. Pour Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la fondation Moov Africa Bénin, il s’agit concrètement pour Moov Africa, de sauver des vies humaines.

« La fondation Moov Africa est sur la 16e édition du tour cycliste béninois. Dans chaque ville où le tour s’arrête, la Fondation Moov Africa fait une action sociale. Ceci, c’est pour démontrer qu’au-delà de notre passion pour le sport, nous avons aussi une passion pour le social », a-t-elle expliqué.

La remise de don a été faite en présence du représentant du directeur du CHUD-Borgou, Julien Adédémi, et du chef service maternité, Salifou Kabibou. Dans sa prise de parole, le duo a salué Moov AFrica pour cette noble initiative.

Tour à tour, ils ont annoncé la mise immédiate à la disposition des sages-femmes, de ces tables d’accouchement pour combler le vide. Selon le représentant du directeur de l’hôpital, Latifou Aboudou, ces matériels viennent appuyer les nombreux efforts du gouvernement, dans sa quête quotidienne d’offrir des soins de qualité aux populations.

De son côté, le représentant du chef service maternité, Achille Obossou, a rassuré Moov Africa que les bénéficiaires en feront un bon usage.