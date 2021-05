Bénin: la FCBE de Paul Hounkpè ne figurera pas dans le gouvernement du Président Patrice Talon

Une liste en circulation sur les réseaux sociaux annonce un membre de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), dans le prochain gouvernement du président Patrice Talon. L’information n’est pas confirmée par le Secrétaire exécutif national du parti.

En effet, au cours d’un grand meeting de réjouissance qu’il a organisé, le samedi 22 Mai, dans la Commune de Bopa, pour fêter avec sa base sa nomination au poste de chef de file de l’opposition, l’ancien ministre Paul Hounkpè a été assez péremptoire sur la question.

La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ne fera pas partie du gouvernement du président Patrice Talon, parce qu’il demeure un parti de l’opposition, a fait savoir le numéro 1 de cette formation politique.

L’objectif de l’ancien ministre de la Culture de Boni Yayi, en sa qualité de chef de file de l’opposition, n’est pas de faire entrer un de ses membres dans le gouvernement.

L’urgence pour Paul Hounkpè est de parvenir à fédérer l’opposition et en faire une opposition responsable, afin qu’elle soit à la course pour les législatives de 2023, et présente au sein de l’hémicycle pour le compte de la neuvième législature.

A l’endroit de ceux qui continuent de douter que la FCBE est un parti politique de l’opposition, Paul Hounkpè affirme qu’avec le temps, ils finiront par comprendre.