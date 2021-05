Bénin: la demande d’acte de naissance et de CIP désormais possible en ligne

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) digitalise ses services. Dans un communiqué rendu public, ce mardi 25 mai 2021, l’ANIP annonce la possibilité de faire désormais en ligne, la demande de certains actes.

Plus besoin de se rendre obligatoirement au siège de l’ANIP pour faire la demande d’acte de naissance sécurisé et de Certificat d’Identification Personnelle (CIP). A compter du mercredi 26 mai 2021, cette demande peut être faite en ligne, via le Portail national des e-Services : https://service-public.bj/ .

Une fois sur la plateforme, les internautes peuvent :

soumettre leur demande d’acte de naissance, Certificat d’Identification Personnelle (CIP) ;

payer les prestations en ligne et ;

obtenir leurs actes de naissance sécurisés et leur Certificat d’Identification Personnelle (CIP).

A défaut de se rendre sur le site des e-Services, l’ANIP invite les internautes sur sa propre plateforme https://www.anip.bj/ .