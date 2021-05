Bénin: Jean-Baptiste Hounguè, Rodrigue Kakaï-Glèlè et Frédéréic Béhanzin retournent en prison

Le procès de Jean-Baptiste Hounguè, Rodrigue Kakaï-Glèlè et Frédéric Béhanzin s’est ouvert, ce lundi 17 mai 2021, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet); mais n’est, malheureusement, pas allé à son terme. par conséquent, Jean-Baptiste Hounguè et ses co-accusés sont de nouveau attendus à la barre le 07 juin 2021.

Ouvert ce lundi, le procès de Jean-Baptiste Hounguè, Rodrigue Kakaï-Glèlè et Frédéric Béhanzin est renvoyé au 07 juin 2021. Accusés dans une affaire de corruption et d’abus de fonction au Port autonome de Cotonou (Pac), les trois mis en cause avaient été interpellés et déposés en prison, depuis février 2021.

Selon les informations, ils auraient reçu de l’argent pour favoriser des hommes d’affaires à gagner des marchés publics. L’affaire avait motivé le limogeage de plusieurs agents au Port autonome de Cotonou. Jusqu’à son interpellation, Jean-Baptiste Hounguè était membre de l’Unité présidentielle chargée du suivi des projets pour la mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement (Pag). Quand à Rodrigue Kakaï-Glèlè, il était conseiller technique aux marchés publics de la personne responsable au Pac.

Sur le plan politique, Jean-Baptiste Hounguè, Rodrigue Kakaï-Glèlè et Frédéric Béhanzin sont de la mouvance présidentielle. Leurs noms font, d’ailleurs, partie de ceux qui sont cités pour justifier l’impartialité du président Patrice Talon dans sa lutte contre la corruption.