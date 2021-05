Bénin: « Je ne veux plus parler de politique », Théophile Yarou passe à autre chose

Théophile Yarou sort enfin de son silence et annonce son retrait temporaire de la scène politique. L’ancien ministre de Boni Yayi a confié à Matin Libre qu’il ne souhaite plus intervenir sur l’actualité politique.

Depuis sa suspension de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Théophile Yarou est absent sur la scène politique. Même dans la longue période de la présidentielle, le Secrétaire exécutif national adjoint de la FCBE n’a pipé mot. « Je ne veux plus parler de politique. Je ne veux pas réagir sur la nomination du chef de file de l’opposition, sur l’actualité politique. Non ! », a-t-il confié à Matin Libre.

C’est donc désormais clair. Théophile Yarou ne veut plus s’afficher sur la scène politique. Il préfère se consacrer à autre chose en attendant de changer d’avis. « Je suis en vacances politique… Je me repose chez moi, je me porte très bien. Je me consacre à autre chose pour l’instant. C’est tout », a-t-il dit.

« Je suis observateur… »

L’ancien ministre préfère observer de loin, tout ce qui se passe, et va prochainement se passer de la vie politique du Bénin. Il ne s’y intéresse plus et ne veut même plus entendre parler de ça. La priorité actuelle de Théophile Yarou, c’est sa famille.

Vous savez, dans la vie, il n’y a pas que la politique, hein. Il faut aussi, de temps en temps, se consacrer à sa famille. Sur le plan politique, je ne veux pas réagir, je suis observateur. Théophile Yarou

Présidentiable pour le compte de l’élection du 11 avril dernier, Théophile Yarou a vu ses rêves brisés très tôt. Sa candidature n’a même pas dépassé le cadre de la FCBE avant d’être étouffée. Alors qu’il avait été annoncé pour faire partie du duo de candidats, Théophile Yarou a été suspendu du parti.

A la tête d’un groupe de militants, Théophile Yarou avait fortement boudé la désignation du duo Alassane-Hounkpè, comme représentant de la FCBE à la présidentielle de 2021. Pour lui, la procédure de désignation des candidats, indiquée dans les textes du parti, n’a pas été respectée.