Bénin – Investiture de Talon: le 23 Mai, prestation de serment à Porto-Novo, mouvement d’humeur à Paris

Réélu à la tête du Bénin à l’issue de l’élection présidentielle du 11 Avril 2021 pour un second mandat constitutionnel, Patrice Talon sera officiellement investi, le 23 Mai 2021. Une date choisie à dessein par les Béninois de la diaspora pour tenir, à Paris, des mouvement d’humeur pour exiger la restauration de la démocratie au Bénin et la libération des détenus politiques.

Au terme des 45 jours de rallonge issus de la modification de la Constitution en Novembre 2019, Patrice Talon, qui s’est succédé à lui-même, va entamer un second mandat.

La cérémonie d’investiture est prévue pour le 23 Mai prochain. Ainsi, ce jour, le chef de l’Etat va prêter serment au moment où ses compatriotes de la diaspora française ont prévu des manifestations pour extérioriser leur colère et exiger des autorités de Cotonou, la restauration de la démocratie et l’Etat de droit, ainsi que la libération de Reckya Madougou, Joël Aïvo et les autres personnalités politiques déposées en prison.

Pour les organisateurs de cette manifestation de Paris, il faut dénoncer les abus de pouvoir. « Dans une dictature, cela n’arrive pas qu’aux autres. Dans un Etat policier et totalitaire, personne n’est à l’abri. C’est pourquoi, nous devons tous nous mobiliser pour faire du 23 mai 2021, une journée de résistance et d’action, et rendre hommage à nos martyrs », lit-on dans le communiqué rendu public par les initiateurs de ce mouvement d’humeur. Lire ci-dessous l’intégralité du communiqué.

Communiqué de la diaspora béninoise à Paris

Au Bénin, la situation des droits humains devient de plus en plus inquiétante, marquée par une purge sauvage au sein de l’opposition, des activistes du web et des militants des droits humains. La situation s’est davantage dégradée depuis la fin du mandat constitutionnel de Patrice Talon, le 5 avril 2021 à minuit, et la confiscation du pouvoir d’État, à partir du 6 avril 2021.

A ce jour, on note des arrestations tous azimuts, emprisonnements, disparitions, enlèvements, tortures, assassinats ciblés et l’exil de plusieurs personnes, fuyant les atrocités du régime illégal et illégitime de Patrice Talon. Plus de 400 arrestations et détentions arbitraires sont enregistrées, pour la seule période du 6 avril 2021 à ce jour.

Face à la gravité de la situation, la diaspora béninoise organise une importante manifestation à Paris pour dénoncer cette purge et exiger la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques pris en otage avant et après le 6 avril 2021.

Il sera aussi question de rendre un vibrant hommage aux victimes de la dictature au Bénin dont la veuve Prudence Vioutou Amoussou, assassinée par l’armée de Talon il y a deux ans aujourd’hui.

Cette manifestation aura lieu :

– le dimanche 23 mai 2021

– à la Place de la République, à Paris, en France

– à 11h précises, dans le strict respect des gestes barrières, comme lors des précédentes manifestations.

A cet effet, toutes les Béninoises et tous les Béninois, patriotes et démocrates, amis du Bénin, épris de paix, de liberté et de justice, sont invités à participer massivement à cette manifestation citoyenne, afin de soutenir les victimes de la dictature au Bénin et leurs familles.

Dans une dictature, cela n’arrive pas qu’aux autres. Dans un Etat policier et totalitaire, personne n’est à l’abri. C’est pourquoi, nous devons tous nous mobiliser pour faire du 23 mai 2021, une journée de résistance et d’action et rendre hommage à nos martyrs.

A bas la dictature au Bénin !

Liberté pour tous les détenus politiques !

Seule la lutte paie !

Diaspora debout !

Fait à Paris, le 09 mai 2021

Pour le Comité d’Organisation,

Par Justin AZANKPO