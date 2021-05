Bénin – Incendies répétés à Dantokpa: Amzat Aguémon indexe Armand Gansè et réclame son limogeage

Des incendies répétés déclarés ces derniers mois au marché international de Dantokpa font donner de la voix à Amzat Aguémon. Dans des entretiens accordés à des médias locaux, le Chef-quartier Dantokpa attire l’attention du président de la République sur la gestion du marché et réclame une nouvelle tête à la Direction de la Sogéma.

Très remonté par la série d’incendies récemment enregistrée dans la marché international de Dantokpa, Amzat Aguémon dit ses quatre vérités au Directeur de la Société générale des marchés autonomes (Sogéma). « J’indexe nommément le Directeur général de la Sogema, Armand Gansè. C’est à la limite très révoltant. La Sogema ne prend en charge que quelques indemnisations quand ces incidents arrivent », a-t-il confié à Fraternité.

Pour le Chef-quartier de Dantokpa, la Sogéma ne fait visiblement rien pour éviter ces cas d’incendie. Selon Amzat Aguémon, la seule chose qui intéresse la Sogéma, c’est l’accroissement des recettes. « C’est un désordre monstre organisé. Au nom de l’accroissement des recettes, on méprise les règles les plus élémentaires, a-t-il dit au micro de Capp Fm.

« Envoyez-nous quelqu’un d’autre… »

Le Chef quartier de Dantokpa invite le président Patrice Talon à prendre ses responsabilités en changeant de tête à la Sogéma. « Monsieur le Chef de l’Etat, prenez vos responsabilités. Si quelqu’un est incompétent, il faut le dire. Il (Armand Gansè) a fait son temps. Il a montré ce qu’il peut faire, envoyez-nous quelqu’un d’autre pour voir ce qu’il peut faire aussi », a déclaré Amzat Aguémon au micro de Capp Fm.

Le Chef-quartier (CQ) de Dantokpa précise qu’il y a eu des incendies par le passé, sous la gestion d’autres DG/Sogéma, mais il trouve que la situation actuelle est criarde. « Mine de rien, nous avons déjà eu 4 incendies sous le règne de Gansè », a-t-il précisé.

Des approches de solution…

Pour éviter ces incendies qui causent d’énormes dégâts dans le marché, Amzat Aguémon propose plusieurs solutions. « Le minimum qu’on puisse faire, c’est de mettre un dispositif de contrôle pour que les gens qui allument le feu dans le marché ne puissent pas le faire », a-t-il dit. Le CQ demande également l’arrêt du surpeuplement du marché.

Je pense que c’est le moment déjà de clairsemer un peu le paysage. Venez voir dans les hangars et environs, comment les gens s’entassent les uns sur les autres. Déjà, nous pouvons prendre certaines décisions afin d’atténuer, tout au moins de minimiser les risques d’incendie. Le DG Sogema n’est pas forcément celui qui aura la décision, la solution exacte, mais il faut déjà accepter que seul on ne pourra rien faire. Amzat Aguémon

Plus loin, Amzat Aguémon propose une complémentarité entre la Sogema et le conseil local, les gardiens de nuit, et les veilleurs de la berge lagunaire. « On serait tous ensemble et dans une parfaite symbiose, qu’on pourrait juguler pas mal de choses en attendant que le déplacement du marché se fasse », fait-il savoir.

« Les incendies n’ont pas les mêmes causes », Armand Gansè

Pour le Directeur général de la Sogéma, Armand Gansè, les incendies deviennent effectivement récurrents, mais cela n’est pas de la faute de son équipe. « Les incendies dans le marché Dantokpa, c’est vrai que ça devient récurrent, ce n’est pas de notre faute. Les incendies n’ont pas les mêmes causes », a-t-il confié à Frissons radio.

Cette fois-ci, les sapeurs-pompiers et la police nous informent que c’est lié à un court circuit. Armand Gansè

Pour pallier le phénomène, il pense qu’il faut mettre l’accent sur la sensibilisation. « Le véritable travail à faire, c’est d’abord la sensibilisation. Nous sensibilisons les gens au jour le jour », a dit Armand Gansè. Il a, par ailleurs, salué la croyance du Chef de l’Etat qui a initié la construction des marchés secondaires pour désengorger Dantokpa.