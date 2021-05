Bénin: Hervé Hêhomey marque son come-back dans le gouvernement et retrouve son fauteuil

Le ministre Hervé Hêhomey a retrouvé son fauteuil de ministre des Transports dans le premier gouvernement du deuxième mandat du président Patrice Talon.

Le premier gouvernement du deuxième mandat du président Patrice Talon vient d’être rendu public. Au titre des ministres nommés par décret, pris ce mardi 25 Mai 2021, on constate le retour du ministre Hervé Hêhomey, qui a non seulement fait son retour dans le gouvernement, mais a aussi retrouvé son ancien poste de ministre d’Infrastructures et des Transports.

A Lire aussi: Bénin: les nominations à la présidence de la République

Un poste qu’il occupait dans le premier gouvernement du mandat précédent, avant d’être limogé, le 18 Septembre 2017. Fidèle compagnon du chef de l’Etat, et l’un de ses collaborateurs au sein de Bénin Contrôle, les raisons de limogeage de Hervé Hêhomey n’avaient pas été rendues publiques, à l’époque.

Des indiscrétions avaient fait état de ce qu’il avait été éjecté du gouvernement pour plusieurs raisons. On avait parlé de la légèreté observée dans la gestion du dossier lié à la mise en gérance de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou; et, de l’autre côté, il avait été question de nombreuses incohérences dans la gestion des affaires du ministère.

Toujours est-il que le décret ne fait pas mention des raisons du limogeage, donnant libre cours aux rumeurs les plus folles.

Mais à la faveur de la réélection du président Patrice Talon le 11 Avril 2021 dernier, Hervé Hêhomey retrouve son fauteuil de ministre des Transport dans le gouvernement rendu public, ce mardi 25 Mai 2021.