Bénin – Grande chancellerie: « Dieu merci je m’en vais. Je fais un grand ouf », Koubourath Osséni

Après 12 ans à la tête de la Grande chancellerie de l’Ordre national du Bénin, Koubourath Osséni a passé service, ce dimanche 23 mai. Après avoir cédé sa place à la Vice-présidente de la République, l’ex-Grande chancelière pousse un ouf de soulagement.

Nommée Grande chancelière de l’Ordre national du Bénin en 2009, Koubourath Osséni a passé 12 ans à la tête de cette institution de distinction. Elle quitte son poste avec le sentiment d’avoir accompli sa mission, et pense qu’il n’y a plus rien à démontrer après 10 ans de fonction.

Quand on est resté dans une institution pendant 10 ans, on a plus rien à démontrer. Le reste, ça devient de la routine. Alors, Dieu merci, je m’en vais. Je fais un grand ouf.

Koubourath Osséni.