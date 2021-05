Bénin – Gestion des inondation à Abomey-Calavi: le conseil communal se dote d’un plan stratégique

Le conseil communal d’Abomey-Calavi se prépare à faire face aux inondations en cette saison pluvieuse. Pour gérer les risques d’inondation, le conseil s’est doté d’un plan stratégique pour limiter les dommages.

La Commune d’Abomey-Calavi s’est dotée d’un plan stratégique dans sa démarche anticipative pour gérer les inondations dans la commune, en ces temps pluvieux.

A Lire aussi: Bénin; Violences préélectorales: Komi Koutché se défend et nie toute implication

C’est la salle du peuple de la mairie d’Abomey-Calavi, qui a servi de cadre, dans la matinée de ce vendredi 14 mai 2021, à la conférence publique de présentation de ce plan d’action aux élus locaux de la commune.

Cette séance de présentation vise, d’une part, à sensibiliser les élus locaux sur leur rôle et responsabilité dans l’accompagnement des populations et dans le suivi des actions du conseil communal, afférentes au plan d’action. Elle permet, d’autre part, à sensibiliser les populations sur les comportements à avoir, en cas de catastrophe due aux inondations, et inviter les différents acteurs communaux et locaux à être en état de veille permanente, tout au long de la période pluvieuse.

La séance a connu la participation active des Chefs d’arrondissement, Christophe AYISSI, Léon KPOBLI, Étienne KPOSSOU, Frank DOHO, Arsène DOVOEDO et Augustin KEGBO.

En des termes assez précis, le Maire et le DST de la mairie, Dieudonné MEGNINOU, ont éclairé la lanterne des élus sur le plan d’action de gestion des risques d’inondation, qui a été validé à la récente session de municipalité de la commune.

Rappelons que l’année passée, les populations de la Commune d’Abomey-Calavi ont été particulièrement touchées par des inondations, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la commune.