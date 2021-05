Bénin – Fête des mères: Mariam CHABI Talata s’adresse à 8 catégories de femme

La vice-présidente de la République du Bénin, Mariam CHABI Talata a souhaité ce dimanche, une bonne fête des mères aux femmes en général, mais particulièrement, à 8 catégories de femmes dont elle a pris soin d’énumérer.

Mariam CHABI Talata n’est pas restée sans mots dire à l’occasion de la fête des mères. « A; toutes les femmes qui se sont battues pour être mères ; toutes les femmes qui continuent de se battre pour le devenir ; toutes les femmes qui ont connu la joie de la maternité ; toutes les femmes qui sont dans l’espérance de la maternité ; toutes les femmes qui sont dans l’attente de cette maternité ; toutes les femmes qui ont reçu la grâce de la maternité ; toutes les femmes qui ont reçu la grâce de la maternité d’adoption; toutes les femmes qui avec amour s’occupent d’enfants malades, abandonnés ou orphelins. Bonne fête des mères, », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Parallèlement, la vice-présidente du Bénin, a imploré la protection et la grâce divine sur la gente féminine. « Que le Seigneur vous accorde la joie de voir grandir et réussir sous vos yeux vos trésors. Qu’il vous mette, vous et vos bien-aimés enfants à l’abri des tourments, et déséquilibres. Qu’il vous accorde le meilleur partout et sur tous les plans. Qu’il accorde sa grâce aux mères défuntes. Amen », a-t-elle souhaité.