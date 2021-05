Bénin: Face aux critiques, Me Sadikou Alao rappelle que son ONG n’est pas un parti politique

Dans un communiqué de GERDDES AFRIQUE, en date du 24 Mai 2021, Me Sadikou Alao a estimé qu’il faut encourager le président Talon à tenir les engagements séduisants qu’il a pris, lors de son discours d’investiture. Face aux commentaires suscités par son communiqué, il revient à la charge et clarifie.

Le communiqué du président du Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social (Gerdess-Afrique), Me Sadikou Alao, sur le discours d’investiture du président Patrice Talon, fait, depuis ce lundi, le chou gras des commentaires sur la toile.

Face aux critiques, l’acteur des droits humains a décidé de donner les clarifications qu’il faut, en revenant sur les motifs qui fondent son communiqué.

Répondant sur Facebook à l’un de ses amis, qui voudrait comprendre si le communiqué querellé venait vraiment de Gerddes-Afrique, Me Sadikou Alao rappelle ce qui a été écrit dans le communiqué.

« Le Gerddes Afrique a apprécié les nouveaux engagements pris par le président Talon, lors de son discours d’investiture, et le prendra au mot... », résume-t-il.

Suite à cette clarification, Me Sadikou Alao a tenu à préciser que « Le Gerddes Afrique n’est pas un parti politique, encore moins un parti d’opposition, et soutiendra toujours les décisions en faveur de la bonne gouvernance, du respect des droits des citoyens et de la démocratie« .

Il précise, par ailleurs, que son organisation porte toujours toutes choses favorables au développement de nos pays et de nos populations, peu importe le nom de celui qui porte ces valeurs et quand il les porte.